Hape Kerkeling erhält den Gold-Award von Hörbuch Hamburg

Aus den Unternehmen

Begehrtes Edelmetall für Hape Kerkeling: Sein Hörbuch »Pfoten vom Tisch!: Meine Katzen, andere Katzen und ich« verkaufte sich in Deutschland über 100.000-mal, wofür er jetzt vom Hörbuch Hamburg Verlag einen Gold-Award erhielt. Der Entertainer, Schauspieler, Buchautor und Sprecher nahm die Auszeichnung persönlich entgegen.

Hoher Besuch und ausgelassene Stimmung beim renommierten Hörbuch Hamburg Verlag: Das Hörbuch »Pfoten vom Tisch!: Meine Katzen, andere Katzen und ich«, von Autor Hape Kerkeling selbst gelesen, hat in diesem Jahr mit über 100.000 verkauften CDs und Downloads Goldstatus erreicht. Zu diesem Anlass reiste Deutschlands beliebtester Entertainer persönlich nach Hamburg, wo ihm der Gold-Award in einem feierlichen Rahmen vom Hörbuch-Hamburg-Team rund um Geschäftsführer Colin Hauer und Programmleiterin Christin Dwertmann überreicht wurde.

„Der Gold-Award ist eine großartige Bestätigung und Anerkennung für herausragende Arbeit. Ich bin sehr stolz auf Hape Kerkeling und das gesamte Team, das an diesem Erfolg beteiligt war“, freut sich Colin Hauer. „Tage wie diese sind unheimlich inspirierend und erinnern uns daran, wie wertvoll und besonders es ist, so vielen Menschen Freude bereiten zu dürfen. Und wie viel im Verlag gelacht werden kann, insbesondere, wenn man von einem der humorvollsten Deutschen besucht wird.“

„Das Besondere an Hape Kerkelings Hörbüchern ist, dass er sein Publikum mit jedem Werk überrascht und stets neue Facetten zeigt“, weiß Christin Dwertmann. „Humor, persönliche Erlebnisse und bewegende Momente verbinden alle seine Texte. Im Zusammenspiel mit seiner Stimme und seiner unnachahmlichen Interpretation, entsteht eine unvergleichliche Mischung, die jede Aufnahme zu einem Hörgenuss werden lässt.“

»Pfoten vom Tisch!«, am 30. Juni 2021 bei Osterwoldaudio im Hörbuch Hamburg Verlag erschienen, ist Kerkelings hinreißende und sehr persönliche Liebeserklärung an Katzen. Mit viel Charme und Witz gelingt es ihm, die Zuhörer*innen in die Welt der Katzen mitzunehmen und ihnen dabei das unendliche Glück, mit Katzen zu leben, näherzubringen.

Das witzige Katzen-ABC ist nicht der erste Hörbuch-Megaseller von und mit Hape Kerkeling: Bereits 2019 überreichte der Hörbuch Hamburg Verlag ihm Dreifach-Gold für über 300.000 verkaufte CDs und Downloads von »Der Junge muss an die frische Luft«. Und Fans können sich schon auf neues Material mit dem beliebten Komiker freuen: Parallel zur Ausstrahlung der vierteiligen RTL+-Serie »Club las Piranjas«, eine Fortsetzung des Kultfilms von 1995, wird Hörbuch Hamburg das gleichnamige Hörbuch veröffentlichen. Unvergleichlich gelesen vom Edwin-Darsteller Kerkeling selbst.