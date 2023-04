Der Selfpublisher-Verband im frischen Kleid

Selfpublishing

Es war einfach an der Zeit für ein Update: Pünktlich zur Leipziger Buchmesse geht der Selfpublisher-Verband mit einem neuen Look an den Start. Nicht nur das Logo ist neu, auch die Webseite ist aktualisiert. Aus dem bisherigen Blau wurde ein Grün, inhaltlich bleibt aber alles wie gewohnt.

Dennoch: „Großartige Bücher brauchen eine großartige Präsentation“, formuliert Tamara Leonhard, Vorstandsvorsitzende des Verbandes die Entscheidung für den Designwechsel. „Selfpublishing ist die Veröffentlichungsform am Buchmarkt, die dank ihrer hohen Agilität ganz besonders für Innovation und Vielseitigkeit steht – und das soll auch unser neues Erscheinungsbild ausdrücken. Uns als Verband eint die Freude an schönen, zeitgemäß umgesetzten Büchern und die Idee, diese Freude in hoher Qualität mit Gleichgesinnten zu teilen. All dies repräsentiert unser neues Design.“

In den vergangenen Jahren habe sich das Selfpublishing im deutschsprachigen Raum stark weiterentwickelt und professionalisiert, heißt es beim Verband Mit dieser Veränderung ist auch der Selfpublisher-Verband gewachsen und konnte im letzten Jahr über 1200 Mitglieder verzeichnen. Nun sei der Zeitpunkt gekommen, um das Erscheinungsbild des Verbandes zu modernisieren, so der Vorstand: Ein komplett neues Logo und frische Farben betonen künftig das Gemeinschaftsgefühl, die Leidenschaft und die kreative Dynamik, die sowohl den Verband als auch das Selfpublishing ausmachen.

Der Selfpublisher-Verband wurde 2015 gegründet und vertritt die Interessen von Selfpublisher*innen im gesamten DACH-Sprachraum. Der Verband ist Mitglied im Netzwerk Autorenrechte und bei der Deutschen Literaturkonferenz. Zudem steht er in regelmäßigem Austausch mit anderen Autorenverbänden und fungiert als Herausgeber des im Uschtrin-Verlag erscheinenden Fachmagazins „der selfpublisher“.

https://www.selfpublisher-verband.de/