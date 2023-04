Netzwerk Schöne Bücher mit besonderer Marketing-Aktion auf Leipziger Buchmesse

Vor allem kleine Verlage haben unter den vergangenen Ausfällen der Leipziger Buchmesse und der damit verbundenen Sichtbarkeit gelitten. Für das Buchmesse-Comeback in diesem Jahr (27.–30.4.) hat sich das 2020 gegründete Netzwerk Schöne Bücher daher eine besondere Aktion ausgedacht: Ein Sticker-Album, in das Aufkleber von Buchcovern der 31 teilnehmenden Verlage eingeklebt werden können. Die Aufkleber können an den Messeständen der Verlage eingesammelt werden. Bei über 20 Stickern gibt es eine Überraschung.

„Wir wollten eine gemeinsame Aktion mit wenig Aufwand und geringen Kosten machen, die Spaß macht“, erläutert Initiator Jens Korch (s. auch Interview unten). Er hat auch die Messe kommunikativ mit ins Boot geholt: Die Idee basiert auf dem in diesem Jahr wegfallenden Gutscheinheft der Messe, in das sich Verlage einbuchen konnten und das dann an Buchhändler verteilt wurde. „Dadurch hatten die Buchhändler einen kleinen Anreiz und Anlaufpunkt, zu den Verlagen zu gehen und dort eine kleine Überraschung einzusammeln. Wenn angesichts der vielen Aussteller unsere Aktion ein paar Menschen zu uns führt, haben wir schon etwas erreicht“, sagt Korch. Die ersten Rückmeldungen von Buchhändlern und Buchbloggern fielen sehr positiv aus.

Hinter der Aktion steht das Netzwerk Schöne Bücher, das über eine Facebook-Gruppe entstand und heute rund 100 Verlage zählt. Zum Marketingpaket gehören eine gemeinsame Verlagsvorschau, Online-Events für Buchhandel und Blogger, Newsletter und Social-Media-Aktionen sowie Plakate und Wannenbestückungen.