Greta und Luisa allein im Ranking

Bücher und Autoren

Im Sachbuch-Segment sorgt die Klimakrise seit einigen Jahren für eine anhaltende Titelflut, darunter mehrere Nummer-1-Bestseller von Autoren wie Maja Göpel, Sven Plöger und Jonathan Safran Foer. In der jüngeren Vergangenheit kam es auch im Zuge politischer Veranstaltungen zu kleineren Klimabuch-Konjunkturen. Zuletzt sorgte der UN-Klimagipfel in Glasgow im Oktober/November 2021 für eine vermehrte Berichterstattung, doch im Buchhandel blieb die erwartete große Resonanz aus.

Auch zur diesjährigen, in Ägypten gestarteten UN-Welt-Klimakonferenz ist das Thema auf den SPIEGEL-Bestsellerlisten nur sehr begrenzt präsent: In den Top 20 des Sachbuch-Rankings sind zwar die beiden „Fridays for Future“-Aktivistinnen Greta Thunberg („Das Klima-Buch“, Platz 2) und Luisa Neubauer („Gegen die Ohnmacht“, gemeinsam mit ihrer Großmutter verfasst, Platz 20) vertreten, aber ansonsten liefern als Neueinsteiger Bücher von Musikern (Bono, Vanessa Mai, Bob Dylan), und Comedians (Torsten Sträter) frische Impulse.

