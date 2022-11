Sam Heughan verschlägt es tief in die Highlands

Bücher und Autoren

Dass Sam Heughan mit Leib und Seele Schotte ist, hat er schon mehrfach bewiesen. In seiner neuen Biografie „Waypoints“ setzt sich der „Outlander“-Schauspieler jetzt mit seiner schottischen Herkunft auseinander und zeigt einmal mehr auf, warum er seine Heimat so liebt. Der bei Radar erschienene Titel landet auf Platz 5 der britischen Sachbuch-Best­sellerliste. In den USA gelingt sogar der Sprung auf Platz 3.

Einem breiten Publikum bekannt geworden ist Heughan durch die Fernsehserie „Outlander“, die auf Diana Gabaldons gleichnamiger Romanserie basiert. Heughan verkörpert darin den Protagonisten James Alexander Malcolm MacKenzie Fraser – kurz Jamie. Die Serie spielt im Schottland des 18. Jahrhunderts und handelt vom Highlander Jamie und der Engländerin Claire, die aus dem 20. Jahrhundert stammt und durch eine Zeitreise im Jahr 1743 landet.

Für seine Biografie „Waypoints“ hat sich Heughan in die Tiefen der schottischen Highlands zurückgezogen. Um die Geschichten zu erzählen, die sein Leben prägten, habe er einige Zeit in seiner eigenen Gesellschaft verbringen müssen, so Heughan. „Und für mich gibt es keinen besseren Ort zum Nachdenken als die wilden schottischen Highlands.“

Gemeinsam mit seinem „Outlander“-Kollegen Graham McTavish hat Heughan bereits „Clanlands“ (deutsche Übersetzung bei Knaur) vorgelegt. Die beiden Schauspieler reisen darin gemeinsam durch Schottland und erkunden die Kultur des Landes. Der Titel landete im Oktober 2021 auf Platz 18 der SPIEGEL-Bestsellerliste Hardcover Sachbuch.