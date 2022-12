Generation der Erben sorgt für Buchnachfrage

In Fragen von Erbschaft und Vorsorge ist der Informationsbedarf hoch. Auf dem Buchmarkt gibt es eine breite Palette an Ratgebern zu diesen Themen. Verlage berichten von steigenden Absätzen – und sehen ein großes Potenzial.

Es ist eine gewaltige Summe, die in Deutschland vererbt wird: 400 Mrd Euro gehen nach Schätzung des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW) jedes Jahr an Erbende. Laut einer Allensbach-Umfrage haben etwas mehr als die Hälfte der Deutschen bereits geerbt oder rechnen damit, in den kommenden zwei bis drei Jahrzehnten mit einer Erbschaft konfrontiert zu werden. Dabei ist es ein ungeliebtes Thema, geht es doch um den eigenen Tod oder um den von Angehörigen, aber es ist eines von großer Relevanz. Das gilt generell für alle Fragen rund um finanzielle Vorsorge wie Altersabsicherung, Geldanlage und Vermögensaufbau.

Der Informationsbedarf ist hoch, entsprechend gibt es auch auf dem Buchmarkt eine ganze Reihe an Verlagen, die eine breite Palette an Büchern und Rat­gebern rund um die Themen Erben, Ver­erben und Vorsorge im Angebot haben.