Europäische Literaturtage beleuchten 2023 »Tiere und andere Menschen «

Aus den Unternehmen

Hat der Mensch seinen Zenit als Herrscher über die Welt überschritten? Und was bedeutet das für das Zusammenspiel zwischen Natur, Mensch und anderen Lebewesen? Bereits um die Jahrtausendwende brachte der Nobelpreisträger Paul J. Crutzen den Begriff des Anthropozän ins Spiel und stieß eine Diskussion an, die bis heute Wissenschaftler:innen und Literat:innen weltweit beschäftigt: Inwiefern muss der Mensch sein Verhältnis zu sich selbst überdenken? Und bestehen die über Jahrtausende behaupteten grundsätzlichen Unterschiede zwischen Menschen und Tieren überhaupt?

Auf Einladung der Europäischen Literaturtage diskutieren auch in diesem Jahr internationale Schriftsteller:innen und Philosoph:innen und beleuchten das Leitmotiv Tiere und andere Menschen aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Michael Köhlmeier und Anne Sophie Meincke sprechen über das menschliche und tierische Fabulieren, Mara-Daria Cojocaru und Eva Meijer diskutieren über die vierte Kränkung des Menschen und Michal Hvorecky und Sophie Kimmig setzen sich mit den Bewohner:innen der Nacht auseinander. Weitere Gesprächsrunden und Lesungen sind u.a. mit Teresa Präauer, Jan Wagner, Bernardo Zannoni, Tara June Winch, Hilal Sezgin und Sibylle Grimbert. Als Abschluss der Europäischen Literaturtage wird am Sonntag der diesjährige Ehrenpreis des Österreichischen Buchhandels für Toleranz in Denken und Handeln an Philippe Sands verliehen.

Wie in der Vergangenheit begleiten Konzerte und Besichtigungen das literarische Programm. Ausgesuchte Vorträge, Lesungen und Diskussionen können über einen Livestream miterlebt werden. Im Anschluss an die Europäischen Literaturtage werden die Veranstaltungen als Videomitschnitte bei okto.tv und im Youtube-Kanal der Europäischen Literaturtage bereitgestellt (https://www.youtube.com/c/LiteraturhausEuropa).

Das vollständige Programm sowie Informationen zu Tickets finden sich ab sofort online unter https://www.europaeischeliteraturtage.at/de/programm.