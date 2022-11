Europäische Literaturtage unter dem Motto „Komik und Krise“

Aus den Unternehmen

Vom 17. November bis zum 20. November finden die 14. Europäischen Literaturtage in Krems-Stein an der Donau statt.

Nur wenige Wochen vor dem Überfall der russischen Armee auf die Ukraine sagte die Autorin Natalka Sniadanko aus Lwiw zu, an den Europäischen Literaturtagen 2022 teilzunehmen. Angesichts der Ereignisse könnte das diesjährige Leitthema „Komik und Krise“ auf dramatische Weise nicht aktueller sein – nicht zuletzt entsteht Humor oft dort, wo völlige Aussichtslosigkeit herrscht und ist eine wichtige menschliche Fähigkeit und Haltung.

So diskutieren neben der ukrainischen Schriftstellerin, die mittlerweile in Berlin lebt, auch in diesem Jahr weitere namhafte Literat*innen aus ganz Europa über die gegenwärtige Situation in ihren Ländern vor dem Hintergrund der europäischen Idee. Die Teilnehmenden untersuchen dabei unter anderem, inwieweit uns das Komische im Angesicht der Katastrophe als Kulturtechnik hilft, mit dem Unfassbaren zu leben, welche weiteren Möglichkeiten die Literatur zur Auseinandersetzung mit Krieg und Zerstörung bietet und welche Lehren aus Ironie, Spott und Satire gezogen werden können:

Am Donnerstagabend findet die traditionelle Eröffnung im Klangraum Krems Minoritenkirche mit Natalka Sniadanko (Lwiw/Berlin) im Gespräch mit Katja Gasser (Wien) zu „Komik und Krise“ statt. Anschließend diskutiert Alenka Zupančič (Ljubljana) im Gespräch mit Rosie Goldsmith (London) den „Geist der Komödie“. Am Freitag und Samstag folgen weitere Gesprächsrunden und Lesungen u.a. mit Theresia Enzensberger (Berlin), Hervé Le Tellier (Paris), Dana von Suffrin (München), Mircea Cărtărescu (Bukarest), Ivana Gibová (Bratislava), Yara Nakahanda Monteiro (Lissabon), Barbi

Marković (Wien) und Paavo Matsin (Tartu).

Als Abschluss der Europäischen Literaturtage wird am Sonntag der diesjährige Ehrenpreis des Österreichischen Buchhandels für Toleranz in Denken und Handeln an Miljenko Jergović verliehen.

Die Eröffnung und ausgesuchte Veranstaltungen am 18.11. können über einen interaktiven Livestream verfolgt werden.

Donnerstag, 17.11.2022

19.30 Uhr

Komik und Krise

Natalka Sniadanko im Gespräch mit Katja Gasser

20.30 Uhr

Der Geist der Komödie

Alenka Zupančič im Gespräch mit Rosie Goldsmith

Freitag, 18.11.2022

9.30 Uhr

Wie ein böser Traum

– Lesung und Gespräch –

Yara Nakahanda Monteiro und Ivana Sajko // Moderation: Rainer Moritz

11.30 Uhr

Über satirische Prophezeiungen und die Erfindung der Wirklichkeit

– Lesung und Gespräch –

Paavo Matsin und Baret Magarian // Moderation: Rosie Goldsmith

14.30 Uhr

Über den schwarzen Humor und die Überwindung der Schwerkraft

– Lesung und Gespräch –

Konrad Bogusław Bach und Dana von Suffrin // Moderation: Rainer Moritz

Die Veranstaltungen werden auf dem Elit-YouTube Kanal übertragen:

www.youtube.com/c/LiteraturhausEuropa

Das detaillierte Programm sowie Informationen zu Tickets und den aktuellen Covid-Sicherheitsmaßnahmen finden sich unter:

https://www.literaturhauseuropa.eu/de/europaeische-literaturtage