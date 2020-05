Europa Verlage: Monika Roleff übernimmt kaufmännische Leitung

Personalia, Verlage

Veränderungen in der Führung der Europa Verlage: Monika Roleff wurde zur kaufmännischen Leiterin ernannt, Geschäftsführerin Anne Petersen ist aus dem Unternehmen ausgeschieden.

Roleff begann im Herbst 2018 als Bilanzbuchhalterin der Europa Verlage, davor war sie in gleicher Position bei Kamphausen Media in Bielefeld tätig. Die Personalien erfolgen nach dem Rückkauf der Europa Verlage (zu dem Unternehmen gehören die Imprints Scorpio, Trinity, Leo und Golkonda) durch Gründer und Verleger Christian Strasser. Zum Hintergrund: Im vergangenen Jahr hatte Strassers Europa-Verlagsgruppe Insolvenz in Eigenverwaltung für ihre Eigenmarken Europa und Scorpio beantragt. Anfang November meldete das Unternehmen den erfolgreichen Abschluss der Restrukturierung, wobei die neu gegründete Europa Verlage GmbH die Marken Europa (Sachbuch, Belletristik), Scorpio (Ratgeber) und Golkonda (Fantasy, SF) unter ihrem Dach bündelte. In diesem Zuge wurde Anne Petersen, die bisherige Scorpio-Geschäftsführerin, Mehrheitsgesellschafterin und übernahm die Geschäfte der Gruppe.

Im April wurde angekündigt, dass Petersen an Strasser übergeben werde.