»Er flog voraus« bringt Karl Schwanzers Leben in die Kinos

Der Dokumentarfilm „Er flog voraus. Karl Schwanzer / Architektenpoem“ über das Leben eines berühmten Architekten kommt am 16. Februar in die Kinos. Zum Hintergrund:

Bereits als Schüler war der 1918 in Wien geborene Karl Schwanzer an der Planung und am Bau eines Schrebergartenhäuschens für die Familie beteiligt. Später sollte er einer der wichtigsten Vertreter der Nachkriegsarchitektur werden, der spätestens mit der Entwicklung des BMW-Hauptquartiers weltweite Bekanntheit erlangte.

„Er flog voraus“ liefert nun ein Porträt des Architekten, der sich am 20. August 1975 mit 57 Jahren das Leben nahm. Dabei versucht sich der Film an einer unkonventionellen Annäherung an eine schillernde Persönlichkeit und leidenschaftliche Künstlerseele. Dabei wobei sowohl vom Visionär und ewig Suchenden, wie auch von der Einsamkeit des Pioniers erzählt wird.

Einen unkonventionellen Blick auf Karl Schwanzers Leben und Werk wirft auch Benjamin Swiczinsky, und zwar in Form einer Graphic Novel: Sein 2019 bei Birkhäsuer veröffentlichter Comic „Schwanzer. Architekt aus Leidenschaft“ verhandelt laut Untertitel „Drei Jahrzehnte Architektur- und Zeitgeschichte“. Ebenda liegt auch der Band „Karl Schwanzer. Spuren / Traces“ vor. In dem Bildband aus dem Jahr 2019 liefert der Architekturfotograf Stefan Oláh eine Visualisierung von Schwanzers baukünstlerischem Schaffen. Jahrzehnte nach ihrer Errichtung hält er auf seinen Fotos das Gegenwärtige in Schwanzers Bauten fest. Beim Verlag Müry Salzmann betrachtet Franz J. Gangelmayer in „Karl Schwanzer“ zudem „die frühen Jahre eines Architekten von Weltruf“.