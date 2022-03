Eva Fromm empfiehlt »Ich denk, ich denk zu viel«

Bücher und Autoren, Handel

Seit Anfang Januar verstärkt Eva Fromm das Team des Reiseverlags Conbook in den Bereichen Rechte, Lizenzen und Marketing. Sie empfiehlt ein erzählendes Sachbuch von Nina Kunz:

„Sinnkrisen, Selbstzweifel, Sehnsüchte – in insgesamt 30 Texten beleuchtet die Schweizer Kolumnistin und Journalistin Nina Kunz Aspekte ihres Lebens und unserer Gegenwart. Sie erzählt vom Aufwachsen mit ihrer resilienten alleinerziehenden Mutter und ihrer inspirierenden Großmutter, ihrem prägenden Studium und der komplizierten Beziehung zu ihrer Heimatstadt Zürich. Sie grübelt über Smartphones und Butterbrote, über Scheitern und Geduld.

Vor allem die längeren Texte überzeugen, denn sie lassen die Lesenden in den Schreibstil der Autorin eintauchen und gewähren interessante Einblicke in ihre Gedanken und Erlebnisse. Die Verweise auf Philosophinnen und Philosophen, Soziologinnen und Soziologen, Psychologinnen und Psychologen sowie Autorinnen und Autoren ergänzen die Essays auf sinnvolle Weise. Kunz schreibt emotional und persönlich, und doch findet man sich als Leserin wieder. Ihre klugen und witzigen Texte beeindrucken, regen zum Nachdenken an und machen Freude.“

Nina Kunz: Ich denk, ich denk zu viel, 192 S., 21 €, Kein & Aber, ISBN 978-3-0369-5843-9