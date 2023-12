Dynamische Toptitel in blassem Gesamtbild

Das Weihnachtsgeschäft 2022 war nicht stark: eine schwarze Null, erzielt in einem späten Endspurt. Der müsste in diesem Jahr noch deutlich dynamischer ausfallen, denn die ersten beiden Adventswochen waren – um im Bild zu bleiben – ein Bummelrennen. Die Zwischenbilanz des Weihnachtsgeschäfts war auch am 2. Advent ziemlich ernüchternd: Eine kleine Buch-Umsatzspitze vor dem Nikolaustag, ansonsten blieb die Nachfrage verhalten.

So viel ist klar: Es ist keine spezifische Schwäche der Buchkonjunktur. „Schwache Frequenz und leere Kassen“ meldet etwa der Textilhandel, und in der Umfrage des Einzelhandelsverbands HDE sind mit dem bisherigen Verlauf des Weihnachtsgeschäfts nur 15% der Unternehmen zufrieden.

Im deutschen Buchhandel lässt sich das bisher noch zähe Weihnachtsgeschäft durch die umfänglichen Marktdaten von Media Control recht genau beziffern: