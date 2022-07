Dynamik in der Mundart-Nische

Die von buchreport erstellte Comic-Bestsellerliste Juni weist auf Platz 3 einen Shooting Star auf. Denn dort konnte das „Asterix“-Mundart-Album „Oberfränkisch I“ (Egmont Comic Collection) gleich 65 Plätze zum Vormonat gutmachen. Hintergrund: Der Titel war zwischenzeitlich nach überraschend gutem Start im April vergriffen.

Die bereits seit 1995 veröffentlichte Mundart-Reihe hat bereits 88 Bände hervorgebracht, die von der plattdeutschen Küste bis Südtirol und von Köln bis Berlin den gesamten deutschsprachigen Raum abdecken. Die Übertragung der Originaltexte von René Goscinny in die diversen Dialekte liegt dabei nicht selten in der Hand von bekannten Persönlichkeiten. So finden sich unter den „Übersetzern“ auch schon Dieter Hallervorden (Asterix balinat), Hennes Bender (Ruhrdeutsch) und Hella von Sinnen (op Kölsch). Dass Letztere auch schon mehrmals im Einsatz waren, spricht dafür, dass diese Promis nicht nur als Aushängeschild fungieren, sondern mit ihrem Sprachwitz Anklang beim Publikum finden, was sich in klar fünfstelligen Verkaufsauflagen zeigt, obwohl zu diesen sehr speziellen Ausgaben fast ausschließlich in der jeweiligen Region gegriffen wird.

Das gilt besonders auch für die fränkischen „Asterix“-Bände: