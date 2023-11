Neuer Asterix »Die weiße Iris« toppt frühere Bände

Ende Oktober steigt in ungeraden Jahren die Comic-Konjunktur, weil ein neuer „Asterix“-Band auf den Markt kommt. Der mit Erstverkaufstag 26. Oktober weltweit gestartete 40. Band „Die weiße Iris“ (Egmont) war in der 43. Kalenderwoche der meistverkaufte Buchtitel im deutschsprachigen Buchhandel. Anders als vor 2 Jahren, als der 39. Band in ähnlichem Wettbewerb mit einem neuen Buch von Sebastian Fitzek stand, wurde das Comic-Album diesmal noch häufiger gegriffen als der Psychothriller.

„Die weiße Iris“ ist aber offenbar auch in der erfolgsverwöhnten Asterix-Historie eine Ausnahme-Erscheinung. Von der Hardcover-Ausgabe (13,50 Euro) wurden in der ersten Woche laut Media Control-Handelspanel mehr als 130.000 Exemplare im Buchhandel verkauft. Das sind ca. 65% mehr als zum Start des 39. Bandes und sogar doppelt so viel wie im Schnitt der vorangegangenen 5 Bände.

Das könnte auch mit dem offensiveren Verkauf von Comics durch den Buchhandel zusammenhängen.