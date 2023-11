Britney Spears dominiert die Sachbuch-Hitparade

Bücher und Autoren

Die Pop-Ikone Britney Spears hat schon vor der Veröffentlichung ihrer Autobiografie „The Woman in Me“ (Penguin) in den bunten Blättern der Boulevardpresse für Schlagzeilen gesorgt. Häppchenweise wurden Einblicke ins Buch und in ihr Leben serviert, was auch hierzulande den Appetit des Publikums anheizte. Jetzt hat der Titel auf Anhieb den 1. Platz der SPIEGEL-Bestsellerliste Hardcover Sachbuch erobert.

Penguin hat das Werk mit weitgehend textilfreiem Cover in einer Auflage von 100.000 Exemplaren in den Handel gebracht. Den Fans der US-amerikanischen Sängerin, die besonders mit ihren ersten Alben „Baby One More Time“ (1999) und „Oops! … I Did It Again“ (2000) große internationale Erfolge feierte, wird einiges versprochen: „Mit bemerkenswerter Offenheit und Humor“ habe Britney Spears ihre Memoiren geschrieben. „Und sie zeigen, wie wichtig es ist, dass eine Frau endlich in ihren eigenen Worten und zu ihren eigenen Bedingungen ihre Geschichte erzählen kann“, rührt der Verlag die Werbetrommel.

Ab 2005 bekam das öffentliche Image des fröhlichen Teenagers Risse, ab 2008 wurde Spears unter Vormundschaft ihres Vaters gestellt. Erst nach einem Rechtsstreit darf sie seit 2021 wieder frei über sich und ihr Leben entscheiden. Für die Autobiografie hatte ihr amerikanischer Verlag Simon & Schuster einen 15-Mio-Dollar Deal eingefädelt.

