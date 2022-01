Die vielen Facetten jüdischen Lebens

In den aktuellen Programmen finden sich viele Bücher über jüdisches Leben. Einige schließen direkt an Deborah Feldmans Bestseller „Unorthodox“ an.

Im religiösen Buchsegment sind glaubensgeprägte Lebensgeschichten seit jeher ein fester Bestandteil. Ein besonders großes Echo hat dabei der vor 10 Jahren im US-Original erschienene Bestseller „Unorthodox“ ausgelöst. Darin gewährt Deborah Feldman anhand ihres eigenen Lebens Einblick in die abgeschlossene Welt der ultraorthodoxen jüdischen Glaubensgemeinschaft der Satmarer im New Yorker Stadtteil Williamsburg. Das Buch hat sich millionenfach verkauft, zuletzt sorgte die Netflix-Adaption 2020 für einen Aufmerksamkeitsschub und neue Buchleser, hierzulande vor allem für die btb-Taschenbuchausgabe: Zum Serienstart vom Verlag als „Das Buch zur Netflix-Serie“ neu aufgelegt, schaffte sie es bis auf Rang 2 der SPIEGEL-Bestsellerliste.