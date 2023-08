Die Stärke des BookTok-Trends

Weil das Buchgeschäft insgesamt zäh ist, strahlen die Impulse der Kurzvideo-Plattform TikTok umso heller. Die BookTok-Buchempfehlungen sorgen in Verlagen und Handel vor allem im Romance-Segment für Nachfrage-Verzückung. Bastei Lübbe-Vorstand Simon Decot etwa freut sich im Interview über das Phänomen, „dass über BookTok so große Buchtrends entstehen und insbesondere junge Zielgruppen mobilisiert werden für das Medium Buch“. Ullstein-Verleger Karsten Kredel spricht – im Interview im buchreport.magazin September – über die Aufbruch-Stimmung und weist darauf hin, dass das Romance-Genre und Romantasy „momentan der einzige Bereich des belletristischen Buchmarktes ist, der wächst“.

USA: Anzeichen einer Abschwächung

Es ist ein internationales Phänomen. In den USA, wo BookTok früher gepusht hat und der Hype immer noch ein bisschen größer ausfällt, wird jetzt aber bereits vorsichtig auf die Euphoriebremse getreten. Auch dort haben von BookTok getriebene Bücher den größten Anteil an den Zuwächsen in der Erwachsenen-Belletristik.