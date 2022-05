Stadler Verlag: Die Schönheit des Bodensees in Bildern einfangen

Seit über 200 Jahren verlegt die Familie Stadler Kalender und Bücher. Thematisch dreht sich alles um die süddeutsche Heimatregion.

Das Kalendermachen liegt den Stadlers im Blut. Die Verlagskarriere der Familie begann bereits 1815 – und auch heute ist der Stadler Verlag noch im Familienbesitz. Bücher, Magazine und Kalender mit Regionalbezug machen das Programm des über 200 Jahre alten Verlages aus. Das Programm orientiert sich klar an der Heimat des Verlags: „Bodensee Aquarell“, „Vogelparadies Bodensee“, „Malerischer Bodensee“ lauten einige Titel des umfangreichen Kalenderprogramms. Der Verlag hat seinen Sitz im süddeutschen Konstanz, direkt am Bodensee gelegen. Auch im Stadler Buchverlag dreht sich alles um den zwischen Deutschland, Österreich und der Schweiz gelegenen See: Zahlreiche Krimis, Erzählungen und Reiseführer ergänzen das Kalenderprogramm.