Delivros Orell Füssli kauft Schweizer Ableger von Lehmanns Media

Delivros Orell Füssli, der Geschäftskunden-Arm der marktführenden Schweizer Buchkette Orell Füssli Thalia, kauft das Schweiz-Geschäft des Fachinformationsanbieters Lehmanns Media.



Rückwirkend zum 1. Oktober 2021 übernimmt Delivros Orell Füssli dazu die Lehmanns Media AG in der Schweiz und erhält so Zugang zu allen Systemen und Dienstleistungen von Lehmanns Media. Die Lehmanns Media AG bleibt als eigenständiges Unternehmen am Standort Hägendorf erhalten und wird weiterhin vom aktuellen Geschäftsführer Markus Moser verantwortet.

Die deutschen Geschäfte von Lehmanns firmieren unverändert als Lehmanns Media GmbH und sind, ebenfalls unverändert, bei Thalia angedockt.

Gebündelte B2B-Kompetenz in der Schweiz

„Lehmanns Media ist der ideale Partner, um unser B2B-Geschäft weiter auszubauen. Uns steht ergänzend die gesamte Lehmanns-Media-System- und Servicewelt zur Verfügung und wir können kundenspezifisch entscheiden, von wo wir die geforderte Leistung am besten erbringen”, erklärt Andreas Ebner, Mitinhaber und Geschäftsleitungsmitglied von Delivros Orell Füssli.

Delivros Orell Füssli wurde geschaffen, nachdem Orell Füssli Thalia 2018 eine 70%-Beteiligung am B2B-Dienstleister Delivros erworben hatte, der für Bildungsinstitutionen gedruckte und elektronische Inhalte beschafft. In diesem Zuge wurden unter dem Dach von Delivros Orell Füssli die Delivros-Geschäfte und das B2B-Geschäft von Orell Füssli Thalia gebündelt.

Mit dem durch den Lehmanns-Deal erweiterten Angebot an Dienstleistungen in der Medienbeschaffung für Firmenkunden werden vor allem wissenschaftliche Bibliotheken, Unternehmen, Kliniken, Öffentliche Hand und Kanzleien angesprochen. „Wir sind sicher, dass wir den Schweizer B2B-Kunden gemeinsam einen noch besseren Service als jeweils einzeln anbieten werden”, sagt Lehmanns-Media-GmbH-Geschäftsführer Detlef Büttner, der Mitglied des Verwaltungsrates bleibt.

Markus Moser lässt sich so zitieren: „Mit Delivros Orell Füssli ergeben sich Synergien, die unser B2B-Geschäft in der Schweiz stärken. Die langjährige Zusammenarbeit mit der Lehmanns Media GmbH in Deutschland und deren spezialisierten Services im Bereich Monographien/eContent/Zeitschriften bleibt für unsere Kunden unverändert. Umso mehr freue ich mich, mein Know-how und Beziehungsnetz in der Partnerschaft mit Delivros Orell Füssli einbringen zu dürfen. Ziel ist es, langjährige Kundenbeziehungen unverändert weiter zu pflegen und neue aufzubauen sowie innovative Lösungen und Angebote rund um das Thema Wissen weiter zu entwickeln.”