Charlyn Maaß verstärkt den Vertrieb der Verlagsgemeinschaft be.bra/Elsengold

Aus den Unternehmen

Die von Dirk Palm im September unter ein Dach zusammengeführten Berliner Verlage be.bra und Elsengold vereinheitlichen ihren Vertrieb.

Neu an Bord der Verlagsgemeinschaft ist Charlyn Maaß. Nach Stationen beim Steffen Verlag und bei der Medizinisch Wissenschaftlichen Verlagsgesellschaft MWV übernimmt sie nun bei be.bra und Elsengold die Buchhandels- und Vertreterbetreuung. Auch die Kommunikation mit den Barsortimenten, den Auslieferungen und den Großkunden gehört zu ihren Aufgaben.

Für das Backoffice wird weiterhin Markus Jäger verantwortlich sein, der diese Funktion schon seit 2016 innehat.

Das Publikationsspektrum der unabhängigen Verlagsgemeinschaft umfasst Sachbücher zu aktuellen Themen, zur deutschen Geschichte, zu Berlin, Brandenburg und anderen Regionen, daneben historische und regionale Kriminalromane und zeitgenössische japanische Literatur.

Lena Renold, die für Elsengold seit 2017 als freie Vertriebsleiterin tätig war, hat sich im Rahmen der Umorganisation entschlossen, Ende Oktober aus dem Vertriebsteam auszuscheiden. „Wir verdanken Lena Renold viel. Ohne sie hätten wir Elsengold in den letzten Jahren nicht so erfolgreich weiterentwickeln können“, so Verleger Dirk Palm. „Wir freuen uns, dass wir mit Markus Jäger und Charlyn Maaß für unsere Verlagsgemeinschaft nun ein starkes neues Vertriebsteam formen können.“