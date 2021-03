Das ist die aktuelle Lage in den Bundesländern

Allgemein, Einzelhandel

Deutschlandweit steigen die Corona-Fallzahlen wieder, die 3. Welle rollt. In allen Bundesländern liegen die 7-Tages-Inzidenzen über 50, in zehn Bundesländen sogar die Marke von 100 überschritten, am deutlichsten in Sachsen-Anhalt und Thüringen.

Am Mittwoch nahm Bundeskanzlerin Angela Merkel die geplante „Osterruhe“ wieder zurück.

Aktuell gilt also weiter: Die bisherigen Maßnahmen werden grundsätzlich bis zum 18. April 2021 verlängert. Dazu zählen die bekannten Formulierungen: Es gibt den Appell, über Ostern auf private Reisen zu verzichten, Arbeitgeber sollten „nach Möglichkeit“ das Homeoffice emöglichen. Viel Freiwilligkeit, wenig klare Regelungen.

Ausnahmen können greifen: In den Ländern und einzelnen Regionen sollen zeitlich befristete Modellprojekte möglich sein – mit strengen Schutzmaßnahmen und einem Testkonzept –, um einzelne Bereiche des öffentlichen Lebens zu öffnen, heißt es. In diesem Rahmen durften jüngst in Rostock schon einmal Zuschauer ins Stadion. In Münster plant die Stadt, das Shopping mit aktuellem Schnelltest zu erlauben.

Die sogenannte „Notbremse“ soll nach dem Willen der Bundesregierung nun länderweit deutlich energischer und konsequenter umgesetzt werden. Bedeutet: Steigt die 7-Tages-Inzidenz an drei aufeinanderfolgenden Tagen über 100, treten wieder die Regelungen in Kraft, die bis zum 7. März galten.

Sonderfälle sind NRW und das Saarland. In beiden Bundesländern hatten Gerichte die Corona-Verordnungen teilweise aufgehoben. Während NRW daraufhin bisher privilegierte Geschäfte wie Buchhandlungen oder Gartenmärkte wie den restlichen Einzelhandel (ohne Supermärkte, Drogerien u.ä.) auf „Click and Meet“-Angebote zurücksetzte, wurde im Saarland dem Einzelhandel die Öffnung mit entsprechenden Kundenbeschränkungen erlaubt.

In unserer Länderliste geben wir einen Überblick über die aktuelle Lage in den jeweiligen Bundesländern. Die Angaben beziehen sich auf die aktuell geltenden Regeln, und werden sukzessive um die neuen Corona-Verordnungen für die Zeit ab 29.3. ergänzt. Stand 24.3., 12 Uhr, wurden noch keine solche Verordnungen veröffentlicht.



Hinweis: In vielen Bundesländern gelten diverse Sonderregelungen. Modellprojekte zu zeitlich begrenzten Öffnungen oder Lockerungen sind in vielen Ländern und Regionen zulässig.

*Datenquelle: RKI / Stand der Daten: 24.3.2021, 0 Uhr