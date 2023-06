Das sind die BookBeat Hörbuch-Streaming-Charts im Mai

Audio, Bücher und Autoren

In der von BookBeat veröffentlichten Hörbuch-Streamingliste führt wie im Vormonatauch im Mai 2023 Jojo Moyes das Ranking an: „Mein Leben in deinem“, auch im Print für den Wunderlich Verlag ein SPIEGEL-Bestseller, ist als Hörbuch beim Argon Verlag erschienen und wurde von Luise Heim eingesprochen.

In den Top 10 ist diesmal Lena Kiefer stark platziert: Gleich drei Titel sind bei Lyx Audio erschienen und im April in der Rangliste vertreten. Bestplatzierter Titel ist dabei „Hot & Cold“ aus der „Westwell“-Serie.

Alle platzierten Hörbuch-Titel im Mai 2023: