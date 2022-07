Das sind die BookBeat Hörbuch-Streaming-Charts im Juni 2022

Audio, Bücher und Autoren

Andreas Winkelmann führt im Juni die von Bookbeat erhobenen Hörbuch-Streaming-Charts an. Sein Thriller „Das Letzte, was du hörst“. war zuletzt in der Paperback-Bestsellerliste (Rowohlt) bis auf Platz 1 gestürmt. Jetzt sorgt die von Charles Rettinghaus eingesprochene Hörbuch-Fassung auch in den Streaming-Charts für die Bestposition.

Gut vertreten ist auch Lyx-Autorin Mona Kasten, der Trilogie „Save me“ demnächst bei Amazon verfilmt wird. In den Streaming-Charts ist sie auf Platz 7 vertreten mit „Lonely Heart“, dem ersten Teil der Scarlett-Luck-Reihe.

Alle platzierten Hörbuch-Titel im Juni 2022: