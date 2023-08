Die BookBeat Hörbuch-Streaming-Charts im Juli 2023

Audio, Bücher und Autoren

In der von BookBeat veröffentlichten Hörbuch-Streamingliste führt im Juli Rebecca Yarros mit „Fourth Wing: Flammengeküsst“ das Ranking an. Mit der Drachen-Saga hat es Yarros seit Erscheinen des Titels im Juni auch in der SPIEGEL-Bestsellerliste Hardcover Belletristik auf Platz 1 geschafft.

Im Hörbuch-Ranking sind im Juli auch die bekannten Namen Laura Kneidl und Lena Kiefer mehrfach platziert, womit auch Lyx Audio erneut stark vertreten ist

Alle platzierten Hörbuch-Titel im Juli 2023: