Das Backman-Remake »Ein Mann namens Otto« kommt in die Kinos

Bücher und Autoren

Die Neuverfilmung von Fredrik Backmans Bestseller „Ein Mann namens Ove“ kommt am 2. Februar als „Ein Mann namens Otto“ in die Kinos. Zum Hintergrund:

Im Jahr 2015 läuft der Film „Ein Mann namens Ove“ in Schweden an und entwickelt sich am Startwochenende zur erfolgreichsten schwedischen Produktion aller Zeiten. Im April 2016 startet der Film auch in Deutschland und lockt bis zum Jahresende mehr als eine halbe Mio Menschen in die Kinos. Grundlage für den Film-Hit ist der nicht minder erfolgreiche, gleichnamige Roman von Fredrik Backman. 2014 bei Fischer Krüger erschienen, hält sich der Titel 30 Wochen auf der SPIEGEL-Bestsellerliste Hardcover Belletristik und kletterte dabei bis auf Platz 6. Im Taschenbuch-Ranking verweilt der Titel sogar mehr als 80 Wochen.

Das Potential von Backmans Geschichte geht selbstverständlich auch an Hollywood nicht vorbei, sodass „Ein Mann namens Ove“ nun als US-Remake mit Tom Hanks in der Hauptrolle in die Kinos kommt.

Zum Inhalt: Der mürrische Otto lebt in einer Ein-Familienhaus-Siedlung, achtet penibel auf die Regeln in der Nachbarschaft und hat bei seinen Nachbarn nicht den besten Stand. Nachdem seine Frau stirbt und ihm dann auch noch sein Arbeitgeber aus Altersgründen kündigt, will er aus dem Leben scheiden. Doch eine neue Nachbarsfamilie kommt seinen Plänen in die Quere.

Autor Fredrik Backman hat sich derweil nicht auf dem Erfolg von „Ein Mann namens Ove“ ausgeruht, sondern Bestseller wie „Britt-Marie war hier“ und „Kleine Stadt der großen Träume“ nachgelegt. Aktuell reüssierte der Schwede für Goldmann, wo seit kurzem die Rechte für seine Titel liegen, mit „Gewinner“, dem Abschluss seiner „Björnstadt“-Trilogie, im SPIEGEL-Bestsellerranking Hardcover Belletristik.