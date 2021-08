Dalibor Marković über seinen Erstling »Pappel«

Bücher und Autoren

In den aktuellen Herbst-Programmen finden sich zahlreiche Romandebüts deutschsprachiger Autorinnen und Autoren. buchreport stellt 18 dieser Newcomer in Steckbriefen vor. Heute: Dalibor Marković.

Mein Roman in drei Sätzen

Konrad Pappel ist im Besitz der einzigen Sprachaufnahme von Franz Kafka und treibt damit durch die vergangenen 150 Jahre Deutscher Geschichte. Das war nur ein Satz. Auch gut.

Mein Weg zu Voland & Quist

Durch die Verbundenheit des Verlags mit der Bühnenpoesie-Szene kannten wir uns schon seit Jahren, aber im Grunde lag es an der kleinen Kaffeemaschine, die in einem Kabuff vor den Blicken der Messebesucherinnen und -besucher in Frankfurt oder Leipzig versteckt gehalten wurde. Ich kam täglich am Stand vorbei und vertrieb mir dort die Zeit mit Kaffee und interessanten Gesprächen. In einem davon kam die Idee auf, dass man doch gemeinsam Bücher erschaffen könnte. Zuerst einen Gedichtband und später vielleicht einen Roman. An dem Punkt sind wir jetzt und ich bin sehr glücklich darüber.

Das Verdienst meiner Lektorin

Jennifer Sprodowsky ist die einzige Person, von der ich behaupten kann, dass sie genau versteht, wie ich funktioniere beim Schreiben. Ihr außergewöhnlicher Spürsinn für Schwachstellen und Ungereimtheiten kommt erschwerend hinzu. Außerdem ist sie cool.

Mein Eindruck von Literaturbetrieb und Buchbranche

Skepsis und Neugier.

Meine Lieblingsbuchhandlung

Antiquariat Rüger bei mir um die Ecke in FFM-Sachsenhausen. Man weiß nie, ob geöffnet ist, weil der Besitzer sich geschickt hinter einem Bücherturm verschanzt hält. Ein durch und durch cleverer Typ. Ich schätze sein Wissen über Literatur.

Meine Lieblingsautoren

Sind meistens schon tot, was ich total unfair finde. Ein Telefonat von Schwitters oder Jandl mitzubekommen, abends in der U-Bahn, würde mir manchmal guttun. Oder ein Tischtennismatch verfolgen, nachmittags im Park, Bolaño gegen Woolf, die gerade den Ball hochwirft.

So lese ich

In der Regel im Sitzen. Habe neuerdings so einen hypermodernen Campingstuhl, der weniger wiegt als ein Kippenpäckchen. Damit bin ich nicht mehr abhängig von fest installierten Parkbänken. Das Lesen klappt somit auch problemlos an wilden Stränden oder tief im Wald.

Schreiben ist für mich

Wie ausatmen. Nur schmerzvoller.

Wenn ich nicht gerade schreibe

Beats hören!

