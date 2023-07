Comic-Bestenliste: Kate Beaton rüttelt mit »Ducks« auf

Comic und Manga

Auf der aktuellen Comic-Bestenliste, die eine Kritiker-Jury zusammengestellt hat, konnte sich mit großem Abstand ein Band ganz vorn platzieren, der auch international für Furore sorgt: „Ducks. Zwei Jahre in den Ölsanden“ von Kate Beaton. Der Titel der autobiografischen Graphic Novel verweist auf Enten, die in dem verschmutzten Abwasser verenden, das beim Abbau von Ölsanden in Kanada anfällt. Thematisiert werden auch die körperlichen und seelischen Belastungen der vom schnellen Geld dieses Geschäfts angelockten Menschen, darunter auch wenige, aber ständig von Übergriffen bedrohte Frauen.

Die kanadische Künstlerin präsentierte der Zwerchfell Verlag im Juni im Rahmen einer Lese- und Signiertour quer durch Deutschland. Es sollte zugleich der letzte große Auftritt des Independent-Verlags sein, denn kurz darauf gaben die Verleger Stefan Dinter und Christopher Tauber bekannt, dass sie sich aus dem Verlagsgeschäft zurückziehen wollen, weil sie mit ihren begrenzten Möglichkeiten im heutigen Marktgeschehen nicht mehr durchdringen könnten.

Den „Ducks“-Band veröffentlichten sie jetzt schon in Kooperation mit dem Berliner Reprodukt Verlag, der Druck und Vertrieb organisierte und auch mit einem weiteren Titel (Rang 13) im Jury-Ranking vertreten ist. Gleich viermal haben sich Titel des Splitter Verlags platziert.

Die Comic-Bestenliste ist die Auswahl einer Jury aus 30 Kritikerinnen und Kritikern von Tageszeitungen, Kulturradios, Fachmagazinen und Comic-Websites. Seit 2018 erstellt die Jury für jedes Quartal ihre Bestenliste aus den Comic-Neuerscheinungen der Verlage. buchreport ist Medienpartner dieser Liste.

Comic-Bestenliste fürs 2. Quartal 2023 Platz Titel Autor Verlage Preis ET ISBN 1 Ducks – Zwei Jahre in den Ölsanden Beaton, Kate Reprodukt & Zwerchfell 39,00 € 01.06.2023 9783956403835 2 Hypericum Fior, Manuele avant-verlag 29,00 € 01.05.2023 9783964450937 3 1629, oder die erschreckende Geschichte der Schiffbrüchigen der Jakarta 1 Dorison/Montaigne Splitter 35,00€ 01.05.2023 9783987211874 4 Ein verdammter Handschlag Ross/Bintakies Splitter 25,00€ 01.05.2023 9783958394629 5 Das große Los Mertens, Joris Splitter 35,00€ 01.04.2023 9783987211423 6 Spirou und Fantasio 54: Der Tod von Spirou Guerrive/Abitan/Schwartz Carlsen Comics 12,00€ 01.02.2023 9783551774644 7 Hulk: Monsterwahnsinn Rugg, Jim Panini Comics 24,00€ 01.05.2023 9783741631351 8 Dai Dark 1 Q-Hayashida Manga Cult 10,00€ 01.05.2023 9783964337795 9 Das Geheimnis meiner Superkraft Bechdel, Alison Kiepenheuer & Witsch 30,00€ 01.05.2023 9783462002539 10 Tage des Sandes De Jongh, Aimee Splitter 39,80€ 01.04.2023 9783987210785 11 Die neuen Russen 1 Gomont, Pierre-Henry Schreiber & Leser 22,80€ 01.03.2023 9783965821224 12 Aaron Gijsemans, Ben Edition Moderne 35,00€ 01.05.2023 9783037312452 13 Blood of the Virgin Harkham, Sam Reprodukt 39,00€ 01.04.2023 9783956403361 14 Weltraumpolizistin Oma Gurke Wirbeleit/Lomp Kibitz 15,00€ 01.05.2023 9783948690229 15 Der Zeitraum Frühbeis, Lisa Carlsen Comics 18,00€ 01.05.2023 9783551710864

Comic & Manga bei buchreport

Welche Comics, Mangas, Cartoons und Graphic Novels überzeugen? Welche Titel sind gut verkäuflich? buchreport verschafft einen Überblick: