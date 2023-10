Claras Preis unter Schirmherrschaft von Cornelia Funke erstmals verliehen

Aus den Unternehmen

Beim Claras Preis wurden am Samstag, 30.09.2023 in Hamburg erstmals 12 Jugendliche ausgezeichnet. Der Kurzgeschichtenwettbewerb unter der Schirmherrschaft von Cornelia Funke richtet sich an Jugendliche zwischen 13 und 17 Jahren, die Lust haben, selbst literarisch aktiv zu werden und ihre Ideen in einer Kurzgeschichte umzusetzen. Vorbild ist der französische Wettbewerb Prix Clara, der seit 2007 Jungautor*innen eine Stimme verleiht.

Cornelia Funke: „Die ganze Jury von Claras Preis war zutiefst beeindruckt von der Qualität der Einsendungen, die wir bereits in diesem ersten Jahr erhalten haben. Was für ein wunderbarer Chor von jungen und sehr begabten Stimmen!! Wir müssen uns um die Zukunft des Geschichtenerzählens in Deutschland keine Sorgen machen. Claras Preis hat das schon jetzt bewiesen und ich freue mich so sehr darauf, mit den Gewinner*innen an ihren Geschichten zu arbeiten.“

Die 12 Gewinner*innen kommen aus ganz Deutschland und werden von Cornelia Funke Anfang nächsten Jahres in die Toskana eingeladen, um dort mit ihr gemeinsam an den Geschichten weiterzuarbeiten. Die Geschichten werden im Herbst 2024 im Dressler Verlag als Anthologie veröffentlicht.

Julia Bielenberg, Verlegerin des Dressler Verlages: „Wir sind stolz und freuen uns, Claras Preis eine Heimat geben zu dürfen. Als Verlegerin freut es mich besonders, so viele junge und begabte Nachwuchsautor*innen auf einmal kennen lernen zu dürfen. Wir hoffen, diese Preisverleihung ist nur der Anfang von vielen weiteren wunderbaren Geschichten.“

Die Preisverleihung fand im Oetinger Kulturdeck statt. Mit dabei waren u.a. die Jurymitglieder Dr. Lisa König und Prof. Dr. Olivier Mentz von der Pädagogischen Hochschule Freiburg, die den Preis nach Deutschland geholt haben. Bernard Spitz, Initiator des französischen Vorbilds Prix Clara war extra aus Paris angereist. Cornelia Funke war live zugeschaltet und gratulierte den Preisträger*innen. Die Preisverleihung wurde moderiert von Maja Herzbach vom NDR.