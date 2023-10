Cornelia Funke erhält Karl-Kübel-Preis

Bücher und Autoren, Literaturpreise

Die Bestsellerautorin Cornelia Funke wurde in Bensheim mit dem Karl-Kübel-Preis für ihr vielfältiges Engagement im Bereich der Kinder- und Familienförderung ausgezeichnet.

Für die Stiftung formulierte Stiftungsratsvorsitzender Matthias Wilkes die Gründe für die Preisvergabe an Funke: „Der Karl-Kübel-Preisträgerin Cornelia Funke ist Gemeinschaft und gegenseitige Unterstützung ein großes Anliegen. In ihren Büchern geht es um Freundschaft und Miteinander. Und mit ihrer Stiftung Rim of Heaven ermöglicht sie in Italien Begegnungsorte, an denen Kinder und Künstler sich entfalten und Gemeinschaft erleben können.“

Das Preisgeld in Höhe von 25.000 Euro fließt in ihre Stiftung. Seit 2015 zeichnet die Stiftung aus dem südhessischen Bensheim prominente Persönlichkeiten für ihr herausragendes Engagement für Kinder und Familien aus.

Funke selbst betonte, sie freue sich sehr über die Auszeichnung mit dem Karl-Kübel-Preis, „weil er von einer Stiftung kommt, deren Arbeit ich bewundere und für unverzichtbar halte.“ Zudem gelte: „Die Corona-Jahre haben leider bewiesen, wie wenig unsere Welt Kindern und ihren Familien durch schwere Zeiten hilft und wie sehr sie allein gelassen werden, obwohl sie unsere Zukunft bedeuten. Nun, da dieser Preis uns zusammengebracht hat, hoffe ich, dass er mir und der Karl Kübel Stiftung viele Ideen bescheren wird, wie wir gemeinsam Familien und all den Kindern und jungen Menschen, die diesen Mangel an Unterstützung und Wertschätzung jeden Tag schmerzlich verspüren, Orte schaffen, an denen sie sich nicht allein gelassen und gesehen fühlen.“