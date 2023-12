Chile wird Ehrengast der Frankfurter Buchmesse 2027

Veranstaltung

Der Ehrengast der Frankfurter Buchmesse 2027 steht fest: Chile wird das Gastland der 79. Buchmesse (6.-10. Oktober 2027) sein. Am Montag unterzeichneten Buchmesse-Direktor Juergen Boos und Chiles Kulturministerin Carolina Arredondo Marzán den offiziellen Ehrengast-Vertrag.

Zum Beginn des Ehrengastprogramms der Frankfurter Buchmesse war 1976 “Lateinamerika” das Schwerpunktthema. Nach den Ehrengastauftritten Mexikos (1992), Brasiliens (1994 und 2013) sowie Argentiniens (2010) ist Chile das vierte lateinamerikanische Land, das seine Literatur und Kultur als Gastland auf der Buchmesse präsentieren wird.

Juergen Boos sagte: „Ich freue mich sehr darauf, dass Chile Ehrengast der Frankfurter Buchmesse ist. Wir werden nicht nur mehr über die lebendige und junge chilenische Verlagsszene erfahren und neue literarische Stimmen entdecken, sondern auch in die literarischen Welten bekannter Schriftsteller wie Pablo Neruda, Isabel Allende und Roberto Bolaño eintauchen. Auch chilenische Buchillustrationen, die international mit zahlreichen Auszeichnungen gewürdigt wurden, werden im Mittelpunkt stehen.“ Zum Motto der Ehrengastpräsentation fügte er hinzu: „Wer schon einmal in Chile war, kennt den atemberaubenden, weiten und klaren Sternenhimmel, wie wir ihn zum Beispiel nachts über der Atacama-Wüste sehen können. Ich freue mich sehr, dass der Ehrengast dieses Bild aufgreift und uns zeigt, wie der Himmel und die Sterne ihre eigenen Geschichten erzählen und einen Einfluss auf die chilenische Kreativität und Literatur haben und mit ihr in Verbindung gebracht werden können.“

Carolina Arredondo Marzán sagte: „Wir sind sehr dankbar, dass wir als Ehrengast für die Frankfurter Buchmesse 2027 ausgewählt wurden, der traditionsreichsten, einflussreichsten und renommiertesten Messe ihrer Art in der Welt. Der Auftritt auf der Messe ist eine großartige Gelegenheit, der Welt die Vitalität, Originalität und Schönheit der chilenischen Literatur zu zeigen, aber auch den Einfallsreichtum der vielen Verlage, die den neuen literarischen Stimmen helfen, ihr Publikum zu finden. Wie Präsident Gabriel Boric sagte, ist eine Investition in die Kultur eine Investition in eine bessere Welt. Er hat es auf sich genommen, dies zu verwirklichen, und wir danken ihm dafür“.