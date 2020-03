C. Strecker: Die Allrounder

Mit welchen Veranstaltungen lässt sich das Sortiment in Szene setzen? Welche Kooperationspartner passen zur eigenen Buchhandlung? Und wie lassen sich Kunden halten und neue Zielgruppen in den Laden ziehen? Diese Fragen beschäftigen viele Buchhändler und insbesondere die christlichen Sortimenter. Denn: Die Zielgruppe wird kleiner, die Situation ist angespannt. Austausch und Vernetzung werden wichtiger, nicht nur untereinander, sondern auch mit geeigneten Partnern, die helfen können, Aufwand und Kosten zu stemmen. 5 Praxisbeispiele zeigen, wie Buchhandlungs sich im christlichen Sortiment aufstellen und mit welchen Angeboten sie punkten. Heute: Buchhandlung C. Strecker.