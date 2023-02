Aus den Unternehmen

C.H.BECK wird Verlagspartner des Bundesverbandes der Unternehmensjuristen (BUJ)

München/Berlin, 14. Februar 2023 – Das Mitgliedermagazin des Bundesverbandes der Unternehmensjuristen e.V. (BUJ) erscheint seit Anfang des Jahres beim Verlag C.H.BECK unter dem Titel „unternehmensjurist – Zeitschrift für Inhouse-Juristinnen und -Juristen im BUJ“. Es informiert die Mitglieder des BUJ exklusiv zweimonatlich auf fachlich hohem Niveau, konsequent anwendungsorientiert und mit dem nötigen Praxisblick über aktuelle unternehmens- und berufsspezifische Rechts- und Marktentwicklungen sowie die vielfältigen Aktivitäten des Verbands. Neben den Printausgaben können BUJ-Mitglieder auf das Magazin auch in der Datenbank beck-online zugreifen.

Frau Dr. Claudia Junker, Präsidentin des BUJ, ist hocherfreut: „Ich freue mich riesig, dass wir künftig für unsere Mitgliederzeitschrift mit dem Verlag, der uns Juristen durch unser Berufsleben begleitet, kooperieren.“ Prof. Dr. Klaus Weber, Mitglied der Geschäftsleitung des Verlages C.H.BECK: „Die Unternehmensjuristen sind innerhalb der juristischen Berufe eine äußerst relevante Berufsgruppe, insbesondere im Hinblick auf ihre Bedeutung für das Wirtschaftsrecht. Wir finden es daher sehr gut, dass der Bundesverband der Unternehmensjuristen uns die Betreuung seiner Verbandszeitschrift anvertraut hat.“

Die erste Ausgabe wirft ein Schlaglicht auf das gerade in Kraft getretene Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz. Neben einem Praxisüberblick zu der Thematik geben Inhouse-Jurist/innen Einblicke in die Herausforderungen bei der Umsetzung in mehreren Unternehmen; abgerundet wird dies durch eine Praxiseinschätzung zu den Auswirkungen der Regulierungspläne der EU in diesem Bereich.

Der Bundesverband der Unternehmensjuristen e.V. (BUJ) ist die größte unabhängige Interessenvertretung für Juristinnen und Juristen in Unternehmen sowie Institutionen, Verbänden und Körperschaften. Im BUJ sind über 2.900 Mitglieder aus über 1.400 Unternehmen und Institutionen organisiert. Mit 34 Fach- und Regionalgruppen, verschiedenen Arbeitsgruppen, dem General Counsel Club@BUJ und vielen weiteren Veranstaltungsformaten wie dem jährlichen Unternehmensjuristenkongress bietet der BUJ seinen Mitgliedern ein besonderes Forum für den Meinungs- und Erfahrungsaustausch zu aktuellen Themen unter Inhouse-Kolleg/innen.

Der Verlag C.H.BECK gehört mit seinem breiten juristischen und wissenschaftlichen Fach- sowie anspruchsvollen Sachbuch- und Literaturprogramm zu den führenden Medienunternehmen. Mit dem multimedialen Verlagsgeschäft im In- und Ausland deckt C.H.BECK das gesamte Portfolio eines modernen Medienhauses ab – vom Printmedium bis zu komplexen Online-Datenbanklösungen.