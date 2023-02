Kerstin Beaujean übernimmt Pipers Pressearbeit

Personalia

Der Piper Verlag besetzt die Spitze seiner Presse- und Öffentlichkeitsarbeit neu: Ab dem 1. April wird Kerstin Beaujean die Leitung übernehmen. Sie kommt von Diogenes, wo sie seit 2011 als stellvertretende Leiterin der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit fungierte.

Beaujean folgt auf Eva Brenndörfer, die sich nach 26 Jahren in dieser Position in den Ruhestand verabschiedet. Für die langjährige Arbeit bedankt sich Piper-Verlegerin Felicitas von Lovenberg: „Eva Brenndörfer hat dem Piper Verlag ein Gesicht, eine Stimme und ein Profil gegeben und mit unerschöpflicher Leidenschaft für den Erfolg unserer Autor:innen und Bücher gearbeitet. Der Verlag verdankt ihr mehr, als sich an dieser Stelle sagen lässt. Sie wird dem Haus und auch mir persönlich sehr fehlen.“

Kerstin Beaujean zu ihrem neuen Einsatzgebiet: „Nach der langjährigen, von Vertrauen und Anerkennung geprägten Zusammenarbeit im Diogenes Verlag, für die ich dankbar bin, möchte ich nun ein neues Kapitel aufschlagen, wofür mir der Piper Verlag mit seinem vielseitigen Programm das ideale Umfeld bietet. Ich freue mich darauf, mit Felicitas von Lovenberg und dem ganzen Team für die Piper-Autor:innen Pressestrategien, und -kampagnen sowie Veranstaltungskonzepte zu entwickeln, umzusetzen und somit die überaus erfolgreiche Arbeit von Eva Brenndörfer fortzuführen.“