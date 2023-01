Corona hat Garten-Geschäft von Weltbild beflügelt

Gärtner Pötschke ist Gartenfans und Pflanzenfreunden ein Begriff. Das 1912 gegründete Familienunternehmen mit Sitz in Kaarst bei Düsseldorf ist einer der ältesten Versandhändler für Gartenbedarf Deutschlands. Bekannt ist Gärtner Pötschke aber nicht nur für den Verkauf und Versand von Pflanzen, Samen und Blumenzwiebeln, sondern vor allem auch durch Ratgeberliteratur, allen voran „Gärtner Pötschkes Großes Gartenbuch“, mit einer Auflage von über 1,5 Mio Exemplaren das meistverkaufte deutschsprachige Gartenbuch.

Im Frühjahr 2019 geriet das Traditionsunternehmen in eine finanzielle Schieflage, wohl weil die Vorfinanzierung des umsatzstarken Frühjahrsgeschäfts nicht rechtzeitig gesichert werden konnte. Nur wenige Monate später gab die Droege Group die Übernahme von Gärtner Pötschke bekannt, um diesen als eigene Gesellschaft in die Weltbild D2C Group zu integrieren und als eigenständige Marke mit eigenem Katalog bestehen zu lassen. Mit dem Zukauf wolle man das ­E-Commerce-Geschäft und das Natur- und Garten-Portfolio der Weltbild-Gruppe stärken, lautete damals die Begründung. Zugleich steht auch eine strategische Neuausrichtung dahinter, nach der die Vermarktung eigener Produkte in den Vordergrund rückt – und die durch weitere Marken wie den Kinderausstatter Tausendkind (ebenfalls per Akquisition) oder das Gesundheitsportal ­Orbisana (bei der Sanitätshauskette Orbisana Healthcare ist die Droege Group seit 1999 Mehrheitsgesellschafter) fortgesetzt wurde.