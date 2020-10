Buchpreis 2020 der Stiftung Ravensburger Verlag geht an Anna Katharina Hahn

Die Stuttgarter Schriftstellerin Anna Katharina Hahn erhält den Buchpreis 2020 der Stiftung Ravensburger Verlag. Sie bekommt die Auszeichnung für ihren Familienroman „Aus und davon“ (Suhrkamp). Stiftungsvorstand Johannes Hauenstein wird den mit 12.000 Euro dotierten Preis am 9. November in Berlin übergeben.

Die Autorin verfasste den Familienroman „Aus und davon“ nach Recherchen in den USA und in Mainz, wo sie Stadtschreiberin war. Die Handlung beschreibt multiperspektivisch eine frühere und drei aktuelle Generationen einer schwäbischen Familie mit pietistischem Hintergrund.

Mit dem zum 10. Mal verliehenen Buchpreis zeichnet die Stiftung jährlich den Autor oder die Autorin einer deutschsprachigen Publikation erzählender Prosa (Roman, Erzählung, Anthologie) aus. Sie wird für ein Werk vergeben, das ein zeitgenössisches Bild der Familie zeichnet.

Die Preisverleihung findet am 9. November 2020 in der Berliner Landesvertretung von Baden-Württemberg statt. Die Laudatio auf die Buchpreisträgerin hält der Literaturkritiker Dr. Uwe Wittstock. Bei dieser Gelegenheit wird auch die zweite Auszeichnung der Stiftung Ravensburger Verlag überreicht: der ebenfalls mit 12.000 Euro dotierte „Leuchtturm-Preis 2020 für vorbildliches Engagement im Sektor familiäre, institutionelle oder ehrenamtliche Bildung und Erziehung von Kindern und Jugendlichen“. Er geht an die Lübeckerin Julika Stich für die von ihr ins Leben gerufene Initiative „Young Helping Hands“, eine Anlaufstelle für Kinder und Jugendliche, die ihre Eltern oder andere kranke Familienangehörige pflegen und versorgen.