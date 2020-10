Brandstätter strukturiert Presseabteilung um

Aus den Unternehmen

Der Wiener Traditionsverlag Brandstätter ordnet seine Pressestelle neu. Nachdem Kristina Lindenthal das Unternehmen verlassen hat, um sich neuen Aufgaben zu widmen, übernimmt Friederike Harr die Gesamtleitung Vertrieb und Kommunikation. Anna Klaus steht ihr als Pressereferentin zur Seite. Nach dem Germanistikstudium an der Universität Wien folgte 2014 beim Picus Verlag der Einstieg in die Branche. Dort verantwortete sie bis 2017 die Pressearbeit und arbeitete dann als Redakteurin für verschiedene Magazine. „Anna Klaus ist eine wunderbare Bereicherung für unser Team. Volle Kraft voraus!“, freut sich Friederike Harr. „Diese Neuaufstellung stimmt mich sehr glücklich: Friederike Harr ist ein Kommunikationsgenie. Ihre Gestaltungsfreude ist ansteckend. Anna Klaus bringt schon jetzt viel frischen Wind in die Abteilung. Ein Dream-Team“, so Verleger Nikolaus Brandstätter.