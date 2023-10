Buchmesse-Ausflug: »Sehr gute Kundenbindung«

In diesem Jahr bieten wieder deutlich mehr Buchhandlungen Kundenfahrten zur Buchmesse an. Buchhändlerin Johanna Röhrl (Bücherwurm, Regensburg) hat mittlerweile einen zweiten Bus bestellt.

Was reizt Kundinnen und Kunden an der Buchmesse, wenn sie doch eine gut sortierte Buchhandlung am Ort haben?

Johanna Röhrl: Das sind Bücherwürmer und viele Stammkunden, die der Mega-Event, das Eintauchen in das Büchermeer, reizt. Und die Attraktion, an einem Tag verschiedene Autoren hautnah erleben zu können, die Menschen hinter den Büchern. Das müssen auch gar nicht immer Autoren sein, die sie kennen. Es ist auch die Neugier auf bisher unbekannte Stimmen.