Buchhandelsgruppe Biazza neu in der AG Marketing

Buchhandel

In der Arbeitsgemeinschaft Marketing (AGM) sind derzeit 14 mittelständische, inhabergeführte

Buchhandelsunternehmen aus Deutschland und Luxembourg organisiert, darunter branchenweit bekannte Namen wie Lünebuch, Wenner, Peterknecht oder Graff. Die AGM richtet sich an Verlage und bietet den (werblichen) Zugriff auf Geschäfte an 42 Standorten mit einer Gesamtverkaufsfläche von rund 25.000 qm.

Dabei stellt die AGM ihren Mitgliedsunternehmen einheitliche Print-Werbemittel wie beispielsweise ein Kundenmagazin zur Verfügung, in dem Verlage und auch Autoren ihre Produkte bewerben können.

Ab Anfang 2023 wird auch die Buchhandelsgruppe Biazza als Gesellschafterin Teil der AGM. Biazza ist ein Verbund der Buchhandlung Biazza, der J.A. Schlosser ́schen Buchhandlung und der Bücher Herzog Medien mit unterschiedlichen Schwerpunkten: Buchhandlungen mit allgemeinem Sortiment sowie einer Versandbuchhandlung mit dem Fokus auf Fachinformation.

AGM-Geschäftsführer Andreas Meier: „Meine Mitgesellschafter und ich freuen uns sehr über diesen Zuwachs. Die Biazza-Gruppe passt bestens in unseren Gesellschafterkreis und wir heißen Bianca Kölbl und Stefan Müller-Kölbl sehr herzlich willkommen in der AGM.“