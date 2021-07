Bookwire startet Hörbuch-Podcast

Aus den Unternehmen

Mit dem „Hörbuchwelten Podcast“ launcht Bookwire einen Podcast mit Hörbuch-Geheimtipps, spannenden Neuerscheinungen und exklusiven Einblicken in die Hörbuchwelt. Die erste Folge des Podcasts gab es am 27. Juni. Seitdem ist das Audioformat jeden zweiten Montag bei Spotify, Apple und allen relevanten Podcast-Anbietern verfügbar. In jeder Folge werden fünf Titel besprochen, die sich an einem bestimmten Thema orientieren. Inhaltlich sind hier jedoch keine Grenzen gesetzt – ob spannend, unterhaltsam, informativ oder gleich alles auf einmal. Die Protagonistinnen der Sendung sind Johanna Cantzler und Felicitas Boos. Die beiden Bookwire Mitarbeiterinnen sind selbst seit der Kassetten-Ära absolute Hörbuch-Fans und stellen die Empfehlungen witzig und wortgewandt vor. In der aktuellen Folge begrüßen sie Debütautoren Fabian Neidhardt als Gast und sprechen mit ihm über seinen Erstling „Immer noch wach“, seine Erfahrungen beim Einsprechen des eigenen Romans und seine persönlichen Hörempfehlungen.

Als Anbieter von technischen Lösungen für die optimale Verwertung von Hörbuch-Content ist Bookwire immer mitten drin im Audiobook-Geschehen und bekommt so frühzeitig mit, was bald auf den Markt kommt. „Bookwire ist nah an den Trends und sieht Bestseller vielleicht etwas eher kommen als andere. Das ist ein unschätzbarer Vorteil für uns und unsere Redaktion.“ erläutert Astrid Böhmisch, General Manager DACH bei Bookwire.

Aufgenommen wird der Podcast im brandneuen, hauseigenen Studio im Frankfurter Headquarter. „Für uns war es wichtig, bei diesem Podcast alles selbst in die Hand zu nehmen: von der Konzeption und den Hosts über die Aufnahme im eigenen Content-Creator-Studio bis hin zu Vertrieb und Redaktion wird alles von Bookwire Mitarbeitenden gestaltet. Das macht mich stolz … und zusätzlich auch viel Spaß“, schwärmt Christian Keßler, Senior Business Manager Audio bei Bookwire.

Künftig sollen weitere bekannte Gäste aus der Audiowelt im Studio zu Gast sein und sich mit den beiden Bookwire Kolleginnen zu ihren liebsten Hörbüchern und das Geschehen hinter den Kulissen austauschen. Wer also auf der Suche nach einem neuen Lieblingshörbuch ist, hat ab sofort zweimal im Monat eine gute Gelegenheit, fündig zu werden. Einfach Kopfhörer aufsetzen und Hörbuchwelten entdecken.

Hier finden Sie den „Hörbuchwelten Podcast“:

Spotify: https://open.spotify.com/show/2VX6cQYILj3VeShqkOEJtm?si=LA0x9BW1Se68pNQcXs_EjA&dl_branch=1&nd=1

Apple Podcasts: https://podcasts.apple.com/de/podcast/h%C3%B6rbuchwelten-podcast/id1572435888

Facebook: https://www.facebook.com/hoerbuchwelten