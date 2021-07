Letzter Band von Rileys »Sieben Schwestern«-Reihe erscheint 2023

Bücher und Autoren

Nach dem Tod der britischen Autorin Lucinda Riley im Juni dieses Jahres steht jetzt fest, wie es mit ihrer „Sieben Schwestern“-Saga weitergeht: Den angekündigten achten und letzten Band wird ihr Sohn Harry Whittaker fertig stellen. Das teilte die Familie von Riley in einer „Botschaft an die Leserinnen und Leser“ mit.

Der Roman soll unter dem Titel „Atlas – Die Geschichte von Pa Salt“ im Frühjahr 2023 weltweit zeitgleich erscheinen, mit Harry Whittaker als Co-Autor. Die deutsche Ausgabe wird bei Goldmann vorliegen, der auch Rileys bisherigen Romane im Programm hat. Insgesamt wurden von den 16 Titeln, die bei Goldmann von Lucinda Riley bislang erschienen sind, rund 13,3 Mio Exemplare verkauft. Davon alleine von der „Sieben Schwestern“-Reihe fast 6,5 Mio Exemplare.

Kurz vor der Veröffentlichung des siebten Bandes „Die verschwundene Schwester“ hatte Riley durchblicken lassen, es werde einen abschließenden Roman der Reihe geben, der die Frage beantwortet, die im Mittelpunkt der Geschichte steht: „Wer ist Pa Salt?“ (der Vater der sieben Schwestern).

Vor ihrem Tod sei es ihr noch möglich gewesen, einige wichtige Passagen zu schreiben, und sie habe ausführliche Notizen zu dem Roman hinterlassen, so die Familie in ihrer Mitteilung. Riley habe den ausdrücklichen Wunsch geäußert, ihr ältester Sohn Harry möge die Serie im Fall ihres Todes zu Ende schreiben. „Mum hat die Geheimnisse der Serie an mich weitergegeben, und ich werde mein Versprechen an sie halten, die Geschichte mit ihren treuen Leserinnen und Lesern zu teilen. Seien Sie versichert, dass im Frühjahr 2023 die ganze Welt wissen wird, wer Pa Salt ist und warum er die Schwestern adoptiert hat“, verspricht Harry Whittaker.

Seit ihrem Roman „Das Orchideenhaus“ landete jedes ihrer Bücher auf den internationalen Bestsellerlisten. „Die verschwundene Schwester“, der siebte Band der „Sieben Schwestern Reihe“, steht aktuell auf Platz 2 der SPIEGEL-Bestsellerliste Taschenbuch Belletristik. Ihre Bücher, darunter auch die Kinderbuchserie „Deine Schutzengel“, die sie gemeinsam mit ihrem Sohn Harry verfasste, sind in 37 Sprachen übersetzt und verkauften sich 30 Mio mal, davon über 13 Mio allein in Deutschland.

