Lucinda Rileys postumer Krimi steigt in die SPIEGEL-Bestsellerliste ein

Bücher und Autoren

Die verstorbene nordirische Autorin Lucinda Riley landete in der Vergangenheit vor allem mit ihren Romanen Bestseller. Postum ist nun ein bisher unveröffentlichter Krimi von ihr erschienen, der sich ebenfalls hoch platziert.

„Die Toten von Fleat House“ ist im Mai weltweit zeitgleich erschienen, in Deutschland bei Goldmann. Bei dem bisher unveröffentlichten Werk handelt es sich um einen Kriminalroman, der in einem Internat in Norfolk, England, spielt. Der Tod eines Schülers führt dort zur Aufdeckung dunkler Geheimnisse, die tief in der Vergangenheit von Fleat House begraben sind. Der Titel steigt in dieser Woche neu auf Platz 2 der SPIEGEL-Bestsellerliste Hardcover Belletristik ein.

„Die Toten von Fleat House“ ist der einzige Kriminalroman, den Lucinda Riley geschrieben hat, der Schauplatz sei stark von der Schule inspiriert, die ihre eigenen Kinder damals besuchten.

Das andere Projekt, der 8. Band der Sieben-Schwestern-Reihe – „Atlas – Die Geschichte von Pa Salt“ wird derzeit von Lucinda Rileys Sohn Harry Whittaker fertiggestellt und soll im Mai 2023 erscheinen.

Insgesamt wurden von den bislang 16 Titeln, die bei Goldmann von Lucinda Riley erschienen sind, rund 13,7 Mio Exemplare verkauft. Davon alleine von der Sieben-Schwestern-Reihe rund 6,6 Mio Exemplare. Die Verfilmung durch eine große Fernsehproduktionsgesellschaft ist geplant.

Zur aktuellen SPIEGEL-Bestsellerliste Hardcover Belletristik geht es hier. (br+)