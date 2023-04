Börsenblatt Young Excellence Award: Jetzt Vorschläge einreichen

Aus den Unternehmen

Börsenblatt Young Excellence Award startet in den zehnten Jahrgang | Buchmenschen bis 39 Jahre gesucht, die im Job Besonderes leisten | Bekanntgabe der zehn Nominierten für die gemeinsame Auszeichnung der Börsenvereinsgruppe am 17.05.2023

Young Professionals punkten im Arbeitsalltag regelmäßig mit beispielhaftem Engagement und jeder Menge Kreativität. Und das soll die ganze Branche sehen. Deshalb bereiten die Unternehmen der Börsenvereinsgruppe (Börsenverein des Deutschen Buchhandels, Frankfurter Buchmesse, Mediacampus Frankfurt, MVB) diesen Talenten mit dem Börsenblatt Young Excellence Award auch in diesem Jahr wieder eine Bühne – inzwischen bereits zum zehnten Mal. Gesucht werden Buchmenschen bis 39 Jahre, die einen richtig guten Job machen. Vorschläge und Eigenbewerbungen sammelt die Redaktion des Fachmagazins Börsenblatt bis einschließlich Sonntag, 07.05.2023, per E-Mail an: boersenblatt@mvb-online.de – Betreff: #yeaward23.

Alle Informationen zum Wettbewerb unter: www.young-excellence-award.de