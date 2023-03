Novitäten aus dem Krimi- und Thriller-Genre

Bücher und Autoren

Im Krimi- und Thriller-Segment sind etablierte Bestsellerautoren aus dem Ausland, aber auch neue internationale Stimmen weiterhin fester Bestandteil in den Verlagsprogrammen. Das zeigt der Blick auf die Frühjahrsnovitäten: Zahlreiche Titel, insbesondere aus dem englischsprachigen und skandinavischen Raum, sind in den vergangenen Wochen auf den Markt gekommen oder werden in Kürze erscheinen. Darunter sind viele hierzulande bereits bekannte Stimmen wie Mattias Edvardsson und Johanna Mo (Schweden), Jan-Erik Fjell (Norwegen), Kotaro Isaka (Japan), Donato Carrisi (Italien) und Claire Douglas (England). Aber auch deutsche Originale finden sich den Programmen, z.B.:

Marc Elsberg hat es im März mit seinem Thriller „°C – Celsius" erneut auf Anhieb auf die SPIEGEL-Bestsellerliste Hardcover Belletristik geschafft.

Bestsellerautor Marc Raabe startet nach Abschluss seiner Tom-Babylon-Reihe mit „Der Morgen" eine neue Thriller-Reihe um Ermittler Art Mayer.

Jan F. Wielpütz setzt mit „Schwarze Dünen" die an der Nordsee angesiedelte John-Benthien-Reihe der 2020 verstorbenen Nina Ohlandt fort.

setzt mit die an der Nordsee angesiedelte John-Benthien-Reihe der 2020 verstorbenen fort. Nachschub im Unterhaltungsgenre Cosy Crime liefern etwa Ellie Brauer, Klaus Ranzenberger und Tatjana Kruse.