dotSource und St. Benno Verlag professionalisieren PIM-System für valide Produktdarstellung im Onlineshop

Für das Upgrade seines Product-Information-Management-Systems entschied sich der christliche St. Benno Verlag dazu, auf die Expertise der Digitalagentur dotSource zurückzugreifen. Die bestehende Community-Edition des französischen Software-Anbieters Akeneo sollte durch die leistungsstärkere Enterprise-Version abgelöst werden. Trotz komplexer Herausforderungen konnten die zertifizierten Akeneo-Consultants von dotSource mithilfe einer passgenauen Middleware das Produktdatenmanagement des Verlags- und Versandhandelsunternehmen zukunftssicher aufstellen.

Kundinnen und Kunden sind bei Online-Einkäufen auf verlässliche Produktinformationen angewiesen. Um qualitativ hochwertig angereicherte Datensätze zu erstellen, helfen Product-Information-Management-Systeme (PIM) dabei, große Mengen an Informationen zu verwalten, zu strukturieren und an verschiedene relevante Systeme auszuspielen. PIM-Systeme sind besonders wertvoll für Verlagshäuser und Versandhändler wie der St. Benno Verlag, da sie eine Vielzahl unterschiedlicher Produktfamilien und -kategorien (Bücher, Non-Book-Artikel und Produkte anderer Verlage) in ihren Online-Shops betreuen.

Von einem guten zu einem besseren Produktdatenmanagement

Das Verlagshaus mit Sitz im sächsischen Leipzig gestaltete sein Produktdatenmanagement bis Anfang 2022 mit Hilfe der Community-Edition des Akeneo-PIM-Systems. Allerdings wurde aufgrund der komplexen Anforderungen des Versandhandels ein Wechsel auf die leistungsstärkere Serenity Enterprise-Edition notwendig.

Akeneos Serenity-Version bietet im Gegensatz zur freien PIM-Variante ein nutzerfreundliches Digital-Asset-Management zur Verwaltung produkt-zugehöriger Mediendateien wie Bilder, Datenblätter oder Audiofiles. Zusätzlich ausschlaggebend für diesen Schritt und von besonderer Relevanz war für den St. Benno Verlag eine weitere Funktion: Durch sogenannte Referenzentitäten ermöglicht es Akeneo, bestimmte wiederkehrende Informationen zentral zu erstellen und anzureichern, die dann von mehreren Produkten gemeinsam genutzt werden. So müssen Angaben beispielsweise zu Gütesiegeln nicht an jedem Produktdatensatz einzeln gepflegt werden, sondern werden von der zugehörigen Referenzentität bezogen.