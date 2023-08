Aufpreis für den Farbschnitt

„Dieses Buch gibt es in zwei Versionen: mit und ohne Farbschnitt. Sobald die Farbschnitt-Ausgabe ausverkauft ist, liefern wir die Ausgabe ohne Farbschnitt aus“, informiert Lyx zum Start von Sarah Sprinz’ „Infinity Falling“-Reihe. Eine ähnliche Info gibt es auch zum neuen Bestseller von Marah Woolf: „zweite Auflage ohne Farbschnitt“. Denn der ist zwar in der BookTok-Leserinnengemeinde begehrt, aber teuer in der Herstellung.

Dass die Beschränkung der Rundum-Farbe auf die Erstauflage für Ärger sorgt, weil nicht alle Fans bedient werden können, hat im Juni dtv beim Start der Drachensaga „Flammengeküsst“ der US-Autorin Rebecca Yarros erfahren. Jetzt zieht der Verlag daraus Konsequenzen in Form von Parallelausgaben des 960 Seiten schweren Folgebands „Iron Flame“ (ET: 1. Dezember):