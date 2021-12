Alles, was der Camper braucht

Bücher und Autoren

„Yes we camp!“ heißt es auf der Themenbestsellerliste Hotel- und Campingführer einstimmig. Die ADAC-Reihe ist mit aktuell 7 Titeln im Ranking vertreten.

Ein gutes Dutzend Titel sind inzwischen in der ADAC-Reiseführer-Reihe „Yes we camp!“ von GU in Kooperation mit dem zum ADAC gehörenden Camping-Portal Pincamp erschienen, 3 davon führen die aktuelle Themenbestsellerliste an – und für 2022 sind bereits weitere Titel geplant, darunter:

„Yes we camp! – Sehr zu empfehlen: Der kulinarische Campingführer”, der am 2. März erscheint.

Ebenfalls am 2. März wird „Yes we camp! – Camping mit Hund“ veröffentlicht.

Um „Winter-Camping im Schnee“ geht es schließlich in einer Neuerscheinung im Oktober 2022.

Unter dem Reihennamen „Yes we camp!“ gibt der ADAC zudem jährlich ein Camping-Magazin in einer Auflage von 250.000 Exemplaren heraus, das kostenfrei verteilt wird, u.a. im Buchhandel.

