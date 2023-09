Zugstarkes Zamonien: Walter Moers mit Bestseller

Bücher und Autoren

Abonniert auf Bestsellerplätze: Der Autor, Illustrator und Comiczeichner Walter Moers setzt mit „Die Insel der Tausend Leuchttürme“ die Reihe seiner Zamonien-Romane mit Verve fort. Der im Penguin Verlag erschienene Titel hat aus dem Stand den 1. Platz in der Beletage der SPIEGEL-Bestsellerliste Hardcover Belletristik erobert.

Bei einem stolzen Preis von 42 Euro war der insgesamt 9. Band um die Fantasiewelt Zamonien in Deutschland nicht nur der meistverkaufte, sondern auch der umsatzstärkste Titel der vergangenen Woche. Penguin hat den Titel mit großer Erwartungshaltung in den Handel gebracht: Die Startauflage liegt bei 100.000 Exemplaren. Die Gesamtauflage der stets opulent illustrierten Zamonien-Romane beziffert der Verlag mit „weit über 3 Mio verkauften Exemplaren“.

Walter Moers gilt als extrem öffentlichkeitsscheu und tritt nicht vor Publikum auf. Das liegt auch an den Drohbriefen, die er von Rechtsradikalen nach der Veröffentlichung seiner „Adolf“-Comics erhielt. Für die anstehende Lesetour hat sich Penguin komödiantische Unterstützung an Bord geholt, um die Zamonien-Fans mit dem neuen Stoff zu begeistern: Im November geht Christoph Maria Herbst mit dem Buch auf Tournee und macht Station in Hamburg, Köln, Berlin, Stuttgart und Neu-Isenburg.