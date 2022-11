Zillmer-Verlegerpreise für Reprodukt und Voland & Quist

Aus den Unternehmen

In einer kombinierten Preisverleihung vergibt die Karl-Heinz Zillmer-Stiftung unter dem Dach der Hamburgischen Kulturstiftung am Montag, den 21. November 2022 um 19 Uhr im Literaturhaus Hamburg die K.-H. Zillmer-Verlegerpreise 2020 und 2022.

Die mit 20.000 Euro dotierte Auszeichnung für besonders verdienstvolles verlegerisches Handeln geht in diesem Jahr an Leif Greinus von Voland & Quist. Mit seinem Programm setzt er sich seit der Verlagsgründung 2004 in Dresden und inzwischen mit Hauptsitz in Berlin für junge, urbane Literatur ein. Preisträger 2020 ist Dirk Rehm vom Berliner Comicverlag Reprodukt. Seit 1991 veröffentlicht er (gemeinsam mit der 2019 verstorbenen Jutta Harms) Comics in all ihren Facetten. Damit gehört er zu den ersten Verlegern in Deutschland, die mit diesem Genre eine literarisch interessierte Leserschaft erreichten.

Bei der Preisverleihung spricht Kultursenator Dr. Carsten Brosda ein Grußwort. Einen Einblick in die Verlagsprogramme geben die Lyrikerin Nora Gomringer (Voland & Quist) und die Comic-Zeichnerin Aisha Franz (Reprodukt) mit Auszügen aus ihren Werken. Die Laudatio auf Dirk Rehm hält Katharina Picandet vom Verlegerkollektiv der Edition Nautilus (Preisträger 2018); Dirk Rehm spricht die Laudatio auf Leif Greinus.

Mit dem K.-H. Zillmer-Verlegerpreis ehrt die Karl-Heinz Zillmer-Stiftung unter dem Dach der Hamburgischen Kulturstiftung seit 1994 alle zwei Jahre Personen des literarischen Lebens, die sich durch besonders mutige und weitreichende Entscheidungen und großen persönlichen Einsatz um die Literatur verdient gemacht haben. Die Karl-Heinz Zillmer-Stiftung wurde 1994 vom Hamburger Ingenieur Karl-Heinz Zillmer (1936–2013) gegründet, der sich so über seinen Tod hinaus für Literatur und deren Vermittlung einsetzt. 2020 hat seine Frau Petra Zillmer das Preisgeld von 10.000 Euro auf 20.000 Euro aufgestockt. Die Jury setzt sich zusammen aus Tobias Becker (Der Spiegel), Dr. Antje Flemming (Behörde für Kultur und Medien), Lucy Fricke (Autorin), Prof. Dr. Rainer Moritz (Literaturhaus Hamburg), Birgit Politycki (Politycki & Partner) und Stephan Samtleben (Buchhandlung Samtleben).