Viel gefragte Selbstfindung und Thrillers Umsatzstärke

Das Lebensphilosophie-Büchlein „Das Café am Rande der Welt“ von John Strelecky war wie im Vorjahr auch 2019 der in Deutschland meistverkaufte Titel. 2007 bei dtv erschienen, aber erst Mitte 2015 zum Bestseller aufgestiegen, verkauft sich das Taschenbuch in bester Longseller- und Mundpropaganda-Manier von Jahr zu Jahr immer noch ein bisschen besser, 2019 mehr als eine halbe Million Mal. Da kommt kein anderer Buchtitel annähernd heran.

Das ist nicht zuletzt ein weiterer Beleg dafür, dass es jetzt seit Längerem keinen Bestseller mit überdurchschnittlichen Verkaufszahlen mehr gibt. Auch die populärsten aktuellen Neuerscheinungen haben derzeit nicht den Zug, um die Tabellenspitze zu erobern. Die Zeiten der Titel mit jährlich verkaufter Millionen-Auflage liegen jetzt schon eine ganze Weile zurück:

2012 waren „Der Hundertjährige ...“ von Jonas Jonasson und E.L. James’„Fifty Shades of Grey“ derartige Überflieger

2013 „Ein ganzes halbes Jahr“ (Jojo Moyes)

2014 das Sachbuch „Darm mit Charme“ vom Giulia Enders.

11 Romane in den Top 20

Auf Platz 2 in der Tabelle der meistverkauften Titel aller Buchtypen (s. Tabelle 1) hat sich über hohe Verkaufszahlen im Advent ein aktueller Titel geschoben: Der erst Ende Oktober erschienene neue Sebastian-Fitzek-Roman „Das Geschenk“, der entsprechend auch die Belletristik-Hardcover-Liste als SPIEGEL-Jahresbestseller anführt…