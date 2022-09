Aus den Unternehmen

Das Übersetzungsförderungsprogramm von Litprom 2022 startet jetzt in eine neue Runde: Für Bezuschussung von Übersetzungen literarischer Werke aus dem Globalen Süden stehen Mittel vom Auswärtigen Amt zur Verfügung, die bis spätestens 28.10.2022 bei Litprom beantragt werden können. Ab sofort können Verlage in Deutschland wieder in gewohnter Weise einen Antrag auf Übersetzungsförderung stellen.

Nach dem 28.10.2022 eingereichte Anträge können aufgrund der Kürze des Förderzeitraums nicht angenommen werden. Die Auszahlung des Übersetzungskostenzuschusses erfolgt noch im Dezember direkt nach einer eventuellen Bewilligung des Vorhabens durch eine unabhängige Fachjury. Ausschließlich vollständige und den genannten Vorgaben entsprechende Anträge samt aller erforderlichen Unterlagen können berücksichtigt werden.

Die Formalitäten der Antragstellung sind der Website von Litprom zu entnehmen.

Seit 1984 ist Litprom Anlaufstelle für die Förderung von Übersetzungen belletristischer Werke aus Afrika, Asien, Lateinamerika und der arabischen Welt ins Deutsche. Das Programm, das sich aus Mitteln des Auswärtigen Amts finanziert, soll den literarischen Kulturaustausch anregen und verstärken sowie die Veröffentlichung wichtiger Werke zeitgenössischer Autor*innen aus den genannten Weltregionen befördern. Auch kleineren Verlagen sollen Übersetzungen durch Zuschüsse ermöglicht werden. Das Programm trägt zur Diversität literarischer Übersetzungen bei. Seit einigen Jahren können deutsche Verlage auch geplante Übersetzungen aus dem Türkischen für die Förderung einreichen.